العثور على كدس 'مدفون' يضم 520 قنبرة هاون في بغداد

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، العثور على كدس اعتدة مدفون في منطقة المعامل ببغداد.

وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "معلومات استخبارية دقيقة أفادت بوجود كدس اعتدة مدفون في الجرايشي بمنطقة المعامل، حيث باشرت قوة من الفوج الأول، لواء 39، وفصيل استطلاع اللواء 39، وبعد التفتيش والتدقيق تم العثور على الكدس".



وأشارت إلى أنه "احتوى على 520 قنبرة هاون مختلفة الأحجام، وتم طلب جهد هندسي لمعالجة الكدس".

