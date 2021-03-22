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رواتب الموظفين وحل البرلمان.. تابعوا التفاصيل في نشرة السومرية المسائية

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بغداد - ياسين صفوان - = القضاء الاعلى يجتمع لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية الجدد ويكرم السابقين لقرب احالتهم الى التقاعد.
= حراك نيابي لحل البرلمان قبل يوم واحد من الانتخابات.. وقانونيون يعدون ذلك مخالفا لاحكام الدستور.

= المالية تطلق تمويل الرواتب لشهر اذار الحالي،، واستمرار المطالبات بخفض سعر صرف الدولار.

= بلا قوانين لتحديد النسل.. انخفاض معدلات الولادة في العراق،، والتخطيط تعول على السياسيات التوعوية لتنظيم الاسرة.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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