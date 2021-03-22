انت الان تتابع خبر رواتب الموظفين وحل البرلمان.. تابعوا التفاصيل في نشرة السومرية المسائية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = القضاء الاعلى يجتمع لاختيار رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية الجدد ويكرم السابقين لقرب احالتهم الى التقاعد.
= حراك نيابي لحل البرلمان قبل يوم واحد من الانتخابات.. وقانونيون يعدون ذلك مخالفا لاحكام الدستور.
= المالية تطلق تمويل الرواتب لشهر اذار الحالي،، واستمرار المطالبات بخفض سعر صرف الدولار.
= بلا قوانين لتحديد النسل.. انخفاض معدلات الولادة في العراق،، والتخطيط تعول على السياسيات التوعوية لتنظيم الاسرة.