رواتب الموظفين وحل البرلمان.. تابعوا التفاصيل في نشرة السومرية المسائية

= حراك نيابي لحل البرلمان قبل يوم واحد من الانتخابات.. وقانونيون يعدون ذلك مخالفا لاحكام الدستور.

= المالية تطلق تمويل الرواتب لشهر اذار الحالي،، واستمرار المطالبات بخفض سعر صرف الدولار.

= بلا قوانين لتحديد النسل.. انخفاض معدلات الولادة في العراق،، والتخطيط تعول على السياسيات التوعوية لتنظيم الاسرة.