انت الان تتابع خبر القبض على سبعة مطلوبين في محافظة ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية شرطة محافظة ذي قار، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على سبعة متهمين، بينهم في جريمة قتل، بقضاء النصر.