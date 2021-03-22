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الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد 11 شخصاً بسبب 'انتهاكات'

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بغداد - ياسين صفوان - وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات جديدة ضد 11 فردا، بينهم روسي وصينيون، بدعوى تورطهم في "انتهاكات حقوق الإنسان".
وأفادت وكالة "تاس" بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على وضع 11 شخصا من روسيا والصين وليبيا على القائمة السوداء.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي أوروبي أن أسماء الأشخاص الذين تم فرض العقوبات ضدهم ستنشر قريبا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وسيتم منعهم جميعا من دخول الاتحاد الأوروبي، كما سيتم تجميد حساباتهم المصرفية في دول الاتحاد الأوروبي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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