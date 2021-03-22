ترحيب دولي وعربي بمبادرة السعودية لإنهاء الحرب باليمن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحبت العديد من الدول العربية والغربية بالمبادرة السعودية الجديدة لإنهاء الأزمة اليمنية، والتي تهدف للتوصل لحل سياسي شامل من خلال وقف إطلاق نار تحت إشراف الأمم المتحدة.

وشددت الدول على أن المبادرة تعكس حرص المملكة العربية السعودية على إنهاء الأزمة اليمنية ورفع المعاناة عن كاهل الشعب اليمني، معربين عن أملهم أن تغلب مليشيا الحوثي مصلحة الشعب اليمني، وتوافق على المبادرة التي لن تدخل حيز التنفيذ إلا بعد موافقتهم.

وأعلنت الأمم المتحدة، الإثنين، ترحيبها بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن.

كما أعربت الكويت عن ترحيبها بالمبادرة، ودعت الأطراف اليمنية للتفاعل الإيجابي مع هذه المبادرة، والالتزام التام بها بغية انطلاق المشاورات وصولاً إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها.

ودعت المجتمع الدولي ‏إلى تحمل مسؤولياته لدعم هذه المبادرة، والسعي لإطلاق العملية السياسية التي تنهي الصراع الدائر في اليمن بما يحفظ للبلد الشقيق أمنه واستقراره ويحقق آمال وتطلعات شعبه.

ورحبت البحرين بالمبادرة السعودية التي وصفتها ب"النبيلة"، معربة عن تطلعها أن تلقى هذه المبادرة تأييدا وترحيبا من كافة الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي من أجل إنهاء الحرب وإعادة السلم والأمن إلى اليمن.

اختبار للحوثي

وقالت وزارة الخارجية البحرينية، إنها تعتز بجهود السعودية في الحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي، وحماية المصالح العالمية في هذه المنطقة الحيوية الاستراتيجية.

ومن جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، دعم الأردن الكامل للمبادرة السعودية، وقال الصفدي، إن المبادرة تقدم طرحًا متكاملًا منسجمًا مع قرارات الشرعية الدولية للتوصل لاتفاق سياسي شامل ينهي الأزمة اليمنية، ويحمي اليمن، ويوقف معاناة الشعب اليمني ويعزز الأمن والاستقرار الإقليميين.

وأعربت مصر عن ترحيبها بالمبادرة التي أعلنت عنها السعودية، مشيدة بحرص المملكة الصادق والدؤوب على التوصل لتسوية شاملة في اليمن تُنهي أزمته السياسية والإنسانية المُمتدة.

ودعت مصر كافة الأطراف اليمنية إلى التجاوب مع المبادرة السعودية بما يحقن دماء الشعب اليمني الشقيق ويدعم جهود إحلال السلام في اليمن.

واليوم الإثنين، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

تشمل المبادرة، حسب وزير الخارجية السعودي، إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية تأتي في إطار جهود مبعوث الأمم المتحدة والولايات المتحدة وسلطنة عمان لدفع الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة.

ودعا وزير الخارجية السعودي، الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان في الوقت نفسه على حق بلاده الكامل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الممنهجة التي تقوم بها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.