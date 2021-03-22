شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: ندعو الحوثيين إلى إعلاء مصلحة الشعب اليمني على أطماع النظام الإيراني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله أن المبادرة السعودية لحل النزاع اليمني تأتي في إطار دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، داعياً الحوثيين والحكومة اليمنية للقبول بالمبادرة.

ولفت ابن فرحان إلى أن المبادرة تمنح الحوثيين فرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب اليمني.

وجدد وزير الخارجية السعودية دعوته للحوثيين إلى إعلاء مصلحة الشعب اليمني وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في المنطقة.