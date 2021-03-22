شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 4 سنوات من القطيعة.. موريتانيا وقطر تستأنفان العلاقات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الخارجية الموريتانية استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر في أعقاب لقاء بين وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد ونظيره القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في الدوحة، وأفادت بأن البلدين اتفقا على إعادة فتح السفارتين في أقرب الآجال.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية الموريتانية أمس الأول (الأحد): «بعد اتصالات مكثفة، على مدار الأسابيع الماضية، وبمواكبة مشكورة من سلطنة عمان، قررت الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة قطر استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما».

وكانت نواكشوط قطعت علاقتها مع الدوحة في يونيو 2017.