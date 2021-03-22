شكرا لقرائتكم موسكو تأسف لرفض واشنطن عقد محادثات بين بايدن وبوتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت وزارة الخارجية الروسية إن الجانب الأميركي لم يؤيد اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء محادثة مع الرئيس الأميركي جو بايدن في شكل مؤتمر عبر الفيديو، في وضع مفتوح لمناقشة المشاكل الثنائية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان على موقعها الإلكتروني: "نعلن مع الأسف أن الجانب الأميركي لم يؤيد اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإجراء محادثة مع الرئيس الأميركي جورج بايدن في 19 أو 22 مارس في شكل مؤتمر مفتوح بالفيديو لمناقشة المشاكل الثنائية المتراكمة، وعدد من الموضوعات ومنها الاستقرار الاستراتيجي".

وشددت الخارجية الروسية على ضياع فرصة أخرى لإيجاد مخرج من المأزق في العلاقات الروسية الأميركية، والذي نجم عن خطأ واشنطن، والمسؤولية عن ذلك تقع بالكامل على عاتق الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، أكد في مقابلة، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين "سيدفع قريبا ثمن تدخله في الانتخابات الرئاسية" الأخيرة.

وكان سفير روسيا لدى الولايات المتحدة عاد إلى موسكو الأحد للتشاور بشأن كيفية التعامل مع العلاقات الأميركية الروسية المتدهورة، بعد أن قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "قاتل".