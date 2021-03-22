شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة في اليمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، مبادرة سلام جديدة؛ لإنهاء أزمة اليمن، تشمل وقفاً مشروطاً لإطلاق النار، وفتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة. وأوضح الأمير فيصل، خلال مؤتمر صحفي، أن «المبادرة السعودية تشمل وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد تحت إشراف الأمم المتحدة». كما أعرب المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي عن تمنياته بقبول الأطراف اليمنية للمبادرة التي طرحتها المملكة.



وتؤكد المبادرة السعودية أنه استمراراً لحرص المملكة العربية السعودية على أمن واستقرار اليمن، والمنطقة، والدعم الجاد والعملي للسلام وإنهاء الأزمة اليمنية، ورفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق، وتأكيداً لدعمها للجهود السياسية؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل بين الأطراف اليمنية في مشاورات بييل وجنيف والكويت واستكهولم، فإنها تعلن عن «مبادرة المملكة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي شامل» والتي تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة، وإيداع الضرائب والإيرادات الجمركية لسفن المشتقات النفطية من ميناء الحديدة في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة،وفق اتفاق استوكهولم بشأن الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة الإقليمية والدولية، وبدء المشاورات بين الأطراف اليمنية؛ للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية برعاية الأمم المتحدة؛ بناء على مرجعيات قرار مجلس الأمن الدولي (2216)، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني الشامل.



وتأتي هذه المبادرة في إطار الدعم المستمر لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث والمبعوث الأمريكي لليمن تيموثي ليندركينغ والدور الإيجابي لسلطنة عُمان، ودفع جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة برعاية الأمم المتحدة.



وتدعو المملكة العربية السعودية الحكومة اليمنية والحوثيين للقبول بالمبادرة، وهي مبادرة تمنح الحوثيين الفرصة لتحكيم العقل ووقف نزيف الدم اليمني ومعالجة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية التي يعانيها الشعب اليمني الشقيق وأن يكونوا شركاء في تحقيق السلام، وأن يعلوا مصالح الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة. وأن يعلنوا قبولهم بالمبادرة؛ ليتم تنفيذها تحت إشراف ومراقبة الأمم المتحدة.



وتؤكد السعودية، في هذه المبادرة، حقها الكامل في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة التي تقوم بها الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران ضد الأعيان المدنية، والمنشآت الحيوية التي لا تستهدف المقدرات الوطنية للمملكة فحسب، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد العالمي وإمداداته، وكذلك أمن الطاقة العالمي والممرات المائية الدولية، وتؤكد المملكة أيضاً رفضها التام للتدخلات الإيرانية في المنطقة واليمن؛ حيث إنها السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها لميليشيات الحوثيين؛ عبر تهريب الصواريخ والأسلحة وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.



كما تؤكد المملكة استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومتة الشرعية، وأنها ستظل ملتزمة بدورها الإنساني في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق ودعم كل جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال إلى مرحلة جديدة؛ لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني.