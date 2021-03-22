شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق التدريب البحرى المشترك بين مصر وفرنسا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة - ”الخليج 365”

انطلقت الإثنين فعاليات التدريب البحري المشترك المصري - الفرنسي «كليوباترا 2021»، والذي يستمر لأيام عديدة في المياه الإقليمية في نطاق مسرح عمليات الأسطول الشمالي في البحر المتوسط.

و تشارك في التدريب من الجانب المصري حاملة المروحيات المصرية «أنورالسادات» من طراز «ميسترال» والفرقاطة «سجم الفاتح» من طراز «جوويند» ولنش الصواريخ «سليمان عزت»، وعدد من الطائرات المقاتلة المتعددة المهام وعدد من المروحيات وعناصر من قوات الصاعقة البحرية، ومن الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية "ميسترال" وعناصر من الصاعقة البحرية الفرنسية.

ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين، وكذلك التدريب على تأمين خطوط الملاحة البحرية ضد التهديدات المختلفة، حيث يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين العناصر المشاركة، وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام المخططة.