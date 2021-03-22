شكرا لقرائتكم خبر عن 60 قتيلاً على الأقل في يومٍ دامٍ بالنيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامي - رويترز

قال مسؤولون حكوميون محليون، الاثنين، إن مسلحين قتلوا 60 مدنياً على الأقل في جنوب غرب النيجر، يوم الأحد، وذلك بعد مراجعة الحصيلة التقديرية السابقة للضحايا، والتي كانت تفيد بأنهم نحو 22 قتيلاً.

وداهم المهاجمون ثلاث قرى بمنطقة تاهوا المتاخمة لحدود مالي، وقال مصدر أمني، إن مسلحين من تنظيم «داعش» الإرهابي، الذي ينشط فرعه المحلي في المنطقة، شنوا الهجمات.

وقال ألفوزازي ايسينتاج، رئيس بلدية منطقة تيليا الريفية، التي تتبعها القرى المتضررة، في تصريح صحفي، إن هناك نحو 60 قتيلاً، وإنه ليس لديه الحصيلة النهائية بعد، فيما قدر زعيم قرية في المنطقة، طلب عدم نشر اسمه، عدد القتلى بنحو 70.

والعنف جزء من أزمة أمنية أوسع نطاقاً في منطقة الساحل بغرب إفريقيا، يغذيها أيضاً إرهابيون على صلة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، وميليشيات عرقية.

وأفاد تقرير لمجموعة منظمات إنسانية بقيادة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أن هجمات يوم الأحد قد تكون انتقاماً لعمليات اعتقال جرت في الآونة الأخيرة لأناس يُشتبه في انتمائهم لجماعات مسلحة بالمنطقة.

وقتل مسلحون مجهولون 58 قروياً في منطقة تيلابيري القريبة يوم الاثنين الماضي.