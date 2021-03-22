شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين يدين موقف الاتحاد الأوروبي «الخلافي» مع روسيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - أ ف ب

دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، الموقف «الخلافي» للاتحاد الأوروبي حيال روسيا خلال محادثة هاتفية مع رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، قبل أيام من قمة للدول ال27.

وأعلن الكرملين في بيان قبل هذه القمة التي ستقر خلالها عقوبات جديدة على موسكو: «يعتبر فلاديمير بوتين أن حالة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، غير مرضية بسبب الموقف غير البناء، وأحيانا الخلافي للشركاء» الأوروبيين.

ومطلع الشهر الجاري، وافق الاتحاد الأوروبي على فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس كبار في سلطات العدالة وإنفاذ القانون متهمين بالضلوع في اعتقال معارض الكرملين أليكسي نافالني.

وأفادت مصادر دبلوماسية حينها، بأن أسماء المسؤولين المشمولين بالعقوبات ستنشر في الجريدة الرسمية للتكتل، بعد أن يوافق سفراء الدول الأعضاء على لائحة الشخصيات المستهدفة التي وضعتها بروكسل.