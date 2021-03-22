شكرا لقرائتكم خبر عن بقايا رصاص الصيادين اليونانيين تهدد مستعمرات طيور الفلامينجو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أيوس ماماس (اليونان) - أ ف ب

على طريق ريفي أطلق عليه السكان المحليون «شارع الفلامينجو»، يسير ستافروس كالباكيس إلى جانب القصب الطويل في بحيرة أيوس ماماس، الصغيرة شمال اليونان، فيما يشاهد المكان من خلال منظارين.

ويدخل الناشط البيئي الأشيب البحيرة، ليعود بعد لحظات حاملاً طائر فلامينجو وردياً نافقاً، وهو واحد من عشرات هذه الطيور التي عثر عليها في المنطقة خلال الأسابيع الأخيرة مسممة بالرصاص.

ونفق أكثر من خمسين من هذه الطيور الوردية في البحيرة الصغيرة في شبه جزيرة هالكيديكي شمال اليونان، على مسافة حوالي 580 كيلومتراً شمال أثينا، حسبما قال كالباكيس رئيس منظمة «أكشن فور وايلدلايف» لوكالة فرانس برس.

ولم يتم إنقاذ أي من حوالي 12 طائر فلامينجو تمكنت المنظمة من نقلها لتحصل على العناية الطبية، وقالت إلي بريدجمان، وهي متطوعة في المنظمة وتبلغ من العمر 20 عاماً: «تأكل طيور الفلامينجو الحصى الصغيرة للمساعدة في عملية الهضم، وتأكل شظايا الرصاص التي تؤدي إلى تسمّمها».

وأكدت التحاليل أن سبب نفوقها كان التسمم بالرصاص الذي يهدد البشر أيضاً، بحسب صوفيا بروسالي، وهي واحدة من البيطريين المتطوعين في المنظمة، وقالت بروسالي: «أجرينا فحوصاً لإنفلونزا الطيور وفيروس غرب النيل، وجاءت كلها سلبية».

وأضافت: «تبيّن أن كل الطيور التي ظهرت عليها هذه الأعراض كانت بطونها تحوي رصاصاً»، مضيفة أنه من المحتمل أن تكون هناك طيور نافقة أخرى بين النباتات المورقة ولم يعثر عليها بعد.

وأيوس ماماس هي واحدة من مناطق «ناتورا 2000» لتنوع الحياة البرية في أوروبا، وهي موطن لما يقرب من 60 نوعاً مختلفاً من الطيور، والأهم من ذلك، تم تسجيل مقاطع فيديو لطيور الفلامينجو، وهي تتكاثر في هذا المكان العام الماضي، وهذه سابقة في اليونان.

تدخل بشري

وقالت آنا بانايوتو، رئيسة هيئة إدارة المناطق المحمية في الخليج الثيرمي: «فشلت الجهود السابقة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التدخل البشري في مستعمرات طيور الفلامينجو».

وأضافت: «سيكون أمراً مخيباً للآمال إذا تم القضاء على هذا التطور الإيجابي بسبب إصرار بعض المواطنين على انتهاك القوانين البيئية».

ويعتبر استخدام الطلق الناري بالرصاص في الأراضي الرطبة غير قانوني في اليونان منذ العام 2013، وقال الاتحاد الأوروبي في نوفمبر/تشرين الثاني، إنه سيحظر استخدامه في كل الأراضي الرطبة بموجب قانونه المتعلق بالمواد الكيميائية، لكن الصيادين اليونانيين ما زالوا يستخدمون طلقات تحتوي على الرصاص، كما تقول مجموعات بيئية.

أطنان من الرصاص

وفقاً للمفوضية الأوروبية، يتم إطلاق 4000 إلى 5000 طن من الرصاص سنوياً في الأراضي الرطبة في مناطق الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أوضح اتحاد محلي يوناني للصيد، إن القضية يتم استغلالها بشكل غير عادل من أجل تبرير القيود المفروضة عليهم.

وقال اتحاد الصيد في مقدونيا وتراقيا في بيان، إن «لدينا مؤشرات قوية على أن مسألة طيور الفلامينجو النافقة، بغض النظر عن صحتها، تستخدم بهدف مكافحة الصيد».

لكن كوينتين، وهو متطوع فرنسي يبلغ من العمر 22 عاماً في المنظمة البيئية، قال إنه يسمع أصوات إطلاق نار في المنطقة، وتابع: «رغم أن الصيد كان ممنوعاً بموجب قيود فيروس كورونا، فإننا لا نزال نسمع طلقات من الصيادين. إنه أمر لا يصدق».