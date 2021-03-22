شكرا لقرائتكم خبر عن باول: لا عملة رقمية من دون موافقة الكونجرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، إن المجلس لن يمضي قدماً في إنشاء عملة رقمية للبنك المركزي من دون موافقة الكونجرس، مشيراً إلى أن الأبحاث الحالية حول هذا الموضوع تركز على المخاطر والفوائد وليس على إنشاء نموذج أولي.

وأضاف باول: عندما سئل خلال مؤتمر نظمه بنك التسويات الدولية عما إذا كان من القانوني أن ينشئ الاحتياطي الفيدرالي عملة رقمية: «لن نمضي قدماً من دون دعم من الكونجرس»، مبيناً أن التعاون مع مبادرة العملة الرقمية لمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا «يركز على إمكانيات التقنيات وقيودها، وليس محاولة لإنشاء نموذج أولي. دعونا نحاول إرساء الأساس ونرى ما الذي سنتعلمه». (رويترز)