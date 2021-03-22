شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تبعد لاميلو لاعب هورنتس لفترة طويلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي تشارلوت هورنتس أن صانع ألعابه الشاب لاميلو بول سيغيب لفترة طويلة عن الملاعب، بعدما تعرّض لكسر في المعصم خلال المباراة التي خسرها أمام لوس أنجلوس كليبرز 98-125، ضمن دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين السبت.

وأفاد هورنتس في بيان أنه: ستتم إعادة تقييم حالة بول في الوقت القريب وعلى أساس منتظم، كما تم وضعه على لائحة اللاعبين الذين سيغيبون لفترة غير محددة.

وكشفت الفحوص التي أجريت لموزع لعب هورنتس عن كسر في عظم معصم اليد اليمنى، بعدما سقط على الأرض وهو يتكئ على يده، إثر تعرضه لخطأ في الربع الثاني.

وأكمل بول المباراة مع ضمادات على معصمه، لكنه اضطر للخروج في الربع الرابع بعد تسجيله 13 نقطة.

ويتحدر بول البالغ 19 عاماً من عائلية رياضية بامتياز، إذ يلعب شقيقاه الأكبر سناً منه كرة السلة أيضاً، علماً أنه تم اختياره من قبل هورنتس في المرتبة الثالثة عام 2020، بعدما كان تفادى الانتقال إلى الدوري الأميركي قادماً من أحد الفرق الجامعية، مفضلاً الانتقال إلى ليتوانيا ثم استراليا لإطلاق مسيرته الاحترافية قبل العودة إلى الـ «ن بي آيه».

ويبلغ معدل بول الذي خاض 41 مباراة هذا الموسم، 15,9 نقطة و5,9 متابعات و6,1 تمريرات حاسمة في المباراة. واختير أفضل لاعب ناشئ في المنطقة الشرقية خلال شهري يناير وفبراير الماضيين.

وبات بول في العاشر من يناير 2021 أصغر لاعب في تاريخ الـ «ن بي آيه» يحقق «تريبل - دابل» مع 22 نقطة و12 متابعة و11 تمريرة حاسمة خلال مباراة الفوز على أتلانتا هوكس 113-105. ويحتل هورنتس المركز الثامن في المنطقة الشرقية برصيد 20 فوزاً مقابل 21 هزيمة.