شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الإمارات تُكرّم الطلبة الفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365”

أقامت جامعة الإمارات، أمس الاثنين، حفل تكريم للفائزين بجائزة الرئيس الأعلى للابتكار من الطلبة، وأعضاء الهيئة التدريسية، وموظفي الجامعة، مع مراعاة الالتزام بالإجراءات الوقائية الاحترازية المُتّبعة.

حضر حفل التكريم زكي أنور نسيبة المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، والدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة، وأعضاء الهيئة التدريسية، ومجموعة من طلبة الجامعة.

وفي كلمة لها بهذه المُناسبة قالت الدكتورة خولة الكعبي، المدير التنفيذي للابتكار: «نجتمع اليوم لنحتفي بمبتكرينا من طلبة وأعضاء هيئة تدريسية وموظفين، حيث تأتي هذه الجائزة كل عام لتعزيز مستوى الوعي بأهمية الابتكار ودعم المبتكرين، وتشجيعهم على المساهمة الفعالة في بناء اقتصاد معرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال مشروعات ابتكارية قابلة للتطبيق الاقتصادي مع ضمان الوصول للجميع إلى فرص الإبداع والابتكار من خلال بيئة ملائمة وداعمة».

وأوضحت: «في كل عام تستقطب هذه الجائزة مجموعة كبيرة من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والموظفين في جامعة الإمارات ليشاركوا جميعاً في تقديم أعمالهم الابتكارية ومشاريعهم البحثية التي تدعم التفكير الابتكاري الذي يضمن لنا مستقبلاً مشرقاً مليئاً بالإنجازات على كافة الصعد، مقدمين حلولاً فعالة لمواجهة التحديات في القطاعات ذات الأولوية الوطنية كالطاقة المتجددة، والنقل، والتعليم، والقطاع الصحي، والموارد المائية، وعلوم الفضاء، والتكنولوجيا».

واختتمت كلمتها بالقول: «لقد جاءت موضوعات هذا العام أكثر ابتكاراً والتزاماً بمتطلبات الواقع الذي نعيشه، لنسهم جميعاً في رفعة هذا الوطن الذي يحتفي قريباً بيوبيله الذهبي بمرور 50 عاماً من الإنجاز والتقدم والازدهار. نتمنى للجميع المزيد من التفوّق والريادة في مجال الابتكار، مواكبة لتطلّعات وطننا الغالي».

وقام زكي أنور نسيبة، الرئيس الأعلى للجامعة، بتكريم رئيس لجنة التحكيم الدكتور سمير أبوعيشة، والدكتورة خولة الكعبي، المدير التنفيذي للابتكار، كما قام بتكريم الفائزين بالجائزة، وتسليمهم الشهادات والدروع، وتمّ التقاط صورة فوتوغرافية جماعية مع الحرص على التباعد الاجتماعي.