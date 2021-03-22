شكرا لقرائتكم خبر عن بيبي يغيب عن مباريات البرتغال في تصفيات المونديال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيغيب مدافع البرتغال بيبي بعد إصابته، عن المباريات الثلاث الأولى لمنتخب بلاده في التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال 2022، كما أعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم الاثنين.

وسيحل بدلاً عنه في كتيبة المدرب فرناندو سانتوس، مدافع سبورتينغ لويس نيتو كما أعلن بيان صادر عن الاتحاد المحلي.

وأشار نادي بورتو إلى أن بيبي (38 عاماً) يعاني إصابة عضلية في فخذه الأيمن تعرض لها خلال مباراة فريقه ضد بورتيموننسي (2-1) في الدوري المحلي.

وقدّم بيبي أداء بطولياً في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وقاد فريقه بورتو إلى دور الثمانية على حساب يوفنتوس الإيطالي، ليضرب موعداً مع تشلسي الانجليزي.

ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره في التصفيات المؤهلة إلى مونديال 2022 بمواجهة أذربيجان في تورينو الإيطالية في مباراة تم نقلها من لشبونة لأسباب صحية. سينتقل أبطال أوروبا بعدها إلى صربيا ثم إلى لوكسمبورج بعدها بثلاثة أيام.

وكان المنتخب البرتغالي تلقى ضربة قوية بإصابة حارسه الأصلي روي باتريسيو بارتجاج دماغي خلال وجوده في صفوف ناديه ولفرهامبتون الانجليزي، وسيحل بدلاً عنه جوزيه سا حارس مرمى أولمبياكوس اليوناني.