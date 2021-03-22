شكرا لقرائتكم خبر عن عدد المسافرين الأمريكيين جواً يتجاوز 1.5 مليون لأول مرة منذ عام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - رويترز

قالت إدارة أمن النقل الأمريكية، الاثنين، إن عدد المسافرين جواً في الولايات المتحدة تجاوز 1.5 مليون، الأحد، للمرة الأولى منذ مارس/ آذار 2020، إذ يواصل السفر الجوي الانتعاش من الهبوط الناجم عن الجائحة.

وبدد «كوفيد-19» الطلب على السفر الجوي، إذ انخفض عدد المسافرين جواً في الولايات المتحدة 60 في المئة في 2020، لكن مع زيادة عدد الأمريكيين الذين حصلوا على التطعيمات، بدأ الطلب والحجوزات المسبقة بالزيادة خلال الأسابيع الماضية.

وقالت الإدارة إنها فحصت 1.54 مليون شخص، الأحد، وهو أعلى مستوى يومي منذ 13 مارس/ آذار 2020، واليوم الحادي عشر على التوالي من تخطي عدد الفحوص المليون يومياً.