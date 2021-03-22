شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسكتلندية تحقق في إساءة عنصرية لمهاجم رينجرز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة الإسكتلندية، الاثنين، إنها تحقق في إساءة عنصرية مزعومة عبر الإنترنت للكولومبي ألفريدو موريلوس، مهاجم رينجرز، بعد أن هز الشباك في التعادل 1-1 مع سيلتيك، الأحد.

وأدرك موريلوس التعادل في الدقيقة 38 ليعزز رينجرز البطل سجله الخالي من الهزيمة في الدوري الإسكتلندي إلى 33 مباراة هذا الموسم.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن الشرطة الإسكتلندية قولها: فتحنا تحقيقاً بعد أن تلقينا عدداً من الشكاوى بشأن منشور مسيء على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتأتي الواقعة بعد أن اشتكى جلين كمارا لاعب وسط رينجرز من تعرضه لإساءة عنصرية من أوندري كوديلا قلب دفاع سلافيا براج في مباراة بالدوري الأوروبي، الخميس، فتح الاتحاد الأوروبي (اليويفا) تحقيقاً بشأنها.

وقال جيمس تافرنيير قائد رينجرز إن كل اللاعبين السود في الفريق تعرضوا لإهانات على وسائل التواصل هذا الموسم.