مناورات بحرية سعودية للتصدي للعمليات الإرهابية ضد المنشآت النفطية

محمد الفلاح - الإثنين 22 مارس 2021

أعلنت السعودية الأحد عن انطلاق تمرين بحري مشترك في مياه الخليج العربي، يهدف إلى رفع الجاهزية للتصدي للعمليات الإرهابية ضد المنشآت البترولية.



وجاء في بيان رسمي أن مناورات التمرين البحري المشترك "التصدي 4" الذي تنفذه القوات البحرية السعودية بمشاركة وحدات من الأسطول الشرقي، ووزارة الداخلية، ووزارة الطاقة انطلقت بقاعدة الملك عبدالعزيز البحرية في الجبيل شرق المملكة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

واضاف البيان أن" تمرين التصدي 4 يهدف إلى رفع الجاهزية والاستعداد لجميع الوحدات المشاركة للتصدي للعمليات الإرهابية ضد المنشآت البترولية"، و"تعزيز توحيد مفهوم العمل المشترك بين الوحدات المشاركة، إضافة إلى رفع مستوى التنسيق وتبادل المعلومات".