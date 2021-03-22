طفرات كورونا قد تلتهم آثار الربيع المثبطة لانتشار العدوى

■ اللقاحات متاحة فـي الصيدليات بالسعودية

■ الكويت تتجه لإلغاء حجر المطعمين

■ الصحة العراقية قلقة إزاء ارتفاع الإصابات

■ نحو 654 ألفا سجلوا للحصول على اللقاح فـي الأردن

■ تونس تبدأ تطعيم كبار السن ضد كورونا

■ بريطانيا تسجل أقل عدد يومي من الوفيات منذ أكتوبر

برلين ـ عواصم ـ «الخليج 365» ـ وكالات:

حذر عالم الفيروسات الألماني أولف ديتمر، من أن انتشار طفرات فيروس كورونا الأكثر عدوى قد تؤدي إلى إضعاف الآثار الموسمية المتوقع أن تثبط انتشار العدوى في الربيع. وقال مدير معهد علم الفيروسات في المستشفى الجامعي بمدينة إيسن في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن العوامل البيئية مثل الأشعة فوق البنفسجية ودرجات الحرارة المرتفعة بالإضافة إلى التواجد في الهواء الطلق في المواسم الأكثر دفئا تساعد من حيث المبدأ في كثير من الأحيان على إبطاء انتقال العدوى، وأضاف: “هذه الميزة يمكن الآن أن تلتهمها المتغيرات”. وأضاف ديتمر: “نحن نعلم من فيروسات كورونا أن معدل استنساخ الفيروس ينخفض بشكل كبير في الربيع والصيف بسبب هذه العوامل، على الأقل بمقدار 5ر0 أو ربما أكثر. وهذا انخفاض كبير نسبيا”، موضحا في المقابل أنه نظرا لسهولة انتشار متغير كورونا B.1.1.7، فقد لا تكون الآثار الموسمية كافية لخفض معدل الاستنساخ على المدى الطويل إلى ما دون عتبة 1، حيث تبدأ الجائحة في الانحسار. يأتي ذلك فيما بلغ عدد الإصابات جراء فيروس كورونا “كوفيد19” حول العالم 123 مليونا، و971 ألفا و654 حالة.

خليجيا، كشفت وزارة الصحة السعودية، عن توفر خدمة تقديم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في فروع “صيدليات الدواء” مجانا. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر:” تمكينا لصحة وسلامة المواطنين والمقيمين، الآن خدمة التطعيم ضد فيروس كورونا متوفرة في صيدليات الدواء مجانا”. من جهتها أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل 7 حالات وفاة و1445 إصابة جديدة، في الكويت قالت مصادر حكومية إن مجلس الوزراء سيناقش عملية إلغاء حجر المطعمين بلقاح فيروس كورونا، وأشارت المصادر لصحيفة القبس الكويتية، أن توجها حكوميا إلى إلغاء أو تخفيف الحجر للمطعمين، يستند إلى دراسة أعدتها السلطات الصحية في الكويت. الى ذلك، عبر وزير الصحة العراقي حسن محمد التميمي عن قلقه الشديد مع ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في العراق متوقعا “أياما عاصفة”. مضيفا “لدينا تقارير تشير لإصابة عوائل كاملة بفيروس كورونا في القرى والأرياف”. في سوريا تضاعفت نسب الإصابات بفيروس كورونا (كوفيد 19) إلى ثلاثة أضعاف خلال أقل من شهر واحد فقط في مناطق الساحل السوري. وقال مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس إسكندر عمّار، إن عدد الإصابات بكورونا في المدينة ارتفع بنسبة ثلاثة أضعاف خلال أقل من شهر واحد فقط، بدورها قالت وزارة الصحة الأردنية إن إجمالي عدد المسجلين على منصة “مطعوم فيروس كورونا”، التي تنظم عملية أخذ اللقاح في المملكة تجاوز 654 ألف شخص، من جهته قال وزير الصحة التونسي فوزي مهدي إن عمليات تطعيم كبار السن ضد فيروس كورونا من الذين تجاوزوا 75 سنة انطلقت أمس، وذلك للذين تلقوا رسائل قصيرة تدعوهم للتوجه إلى مراكز التطعيم. بدروها أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية تسجيل 647 إصابة جديدة بالفيروس و 41 حالة وفاة. دوليا، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية تسجيل 80 حالة وفاة و 7357 إصابة جديدة بالفيروس، في بريطانيا أظهرت بيانات رسمية أن عدد وفيات كوفيد19 في المملكة المتحدة هبط إلى 33 وهو أقل عدد منذ الخامس من أكتوبر، كما يقل كثيرا عما كان يتم تسجيله في يناير وفبراير عندما بلغت الوفيات ذروتها وتخطت الألف وفاة يوميا. من جهتها أمرت الحكومة اليونانية الأطباء الذين يعملون في القطاع الخاص بالمساعدة في المستشفيات الحكومية في علاج مرضى كوفيد19، حيث يسعى نظام الصحة العامة جاهدا للتعامل مع ارتفاع أعداد الإصابات. في المجر ناشدت السلطات الطبية المتطوعين للانضمام إلى صفوف العاملين في المستشفيات بشمال غرب المجر التي اكتظت تماما بمصابي كورونا. من جهته قال آلان فيشر المسؤول عن برنامج التطعيم الفرنسي إنه يتوقع أن تعود فرنسا للحياة الطبيعية نوعا ما بحلول الصيف أو الخريف بفضل تسارع حملة التطعيم.

آسيويا، وصلت الدفعة السادسة من لقاح كورونا الذي طورته شركة الأدوية الأميركية “فايزر” إلى اليابان، حيث تواصل الحكومة إعطاء الجرعات للعاملين في مجال الرعاية الصحية في المرحلة الأولى من حملة التطعيم.