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بالأرقام.. عدد جرعات لقاحات كورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم

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بغداد - ياسين صفوان - أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم تجاوز 2.‏123 مليون حتى اليوم الاثنين، فيما تجاوز عدد جرعات اللقاحات التي جرى إعطاؤها حول العالم 447 مليون جرعة.
وكشف أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 123 مليوناً و207 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 8.‏69 مليوناً، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و715 ألف حالة.


وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 447 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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