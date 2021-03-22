بالأرقام.. عدد جرعات لقاحات كورونا التي جرى إعطاؤها حول العالم

وكشف أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، عند الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 123 مليوناً و207 آلاف حالة.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز 8.‏69 مليوناً، فيما تجاوز إجمالي الوفيات مليونين و715 ألف حالة.



وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، أظهرت البيانات المجمعة لوكالة «بلومبرغ» للأنباء أنه جرى إعطاء أكثر من 447 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.