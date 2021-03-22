انت الان تتابع خبر الوطني العراقي يصل طشقند لخوض مباراة اوزبكستان والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-03-22 | 16:02
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وصل المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم إلى العاصمة الأوزبكية طشقند، اليوم الاثنين، وذلك لخوض معسكرٍ تدريبي وملاقاة منتخب أوزبكستان ودياً في التاسع والعشرين من الشهر الحالي.
واستغرقت رحلة وفد المنتخب الوطني من العاصمة بغداد إلى طشقند أربع ساعات، عبر طائرة خاصة للخطوط الجوية العراقية.
و سيخوض منتخبنا الوطني يومَ غدٍ الثلاثاء أول وحدة تدريبية له في تمام الساعة الخامسة مساءً، الثالثة بتوقيت العاصمة بغداد ضمن معسكره التدريبي.
و سيخوض منتخبنا الوطني يومَ غدٍ الثلاثاء أول وحدة تدريبية له في تمام الساعة الخامسة مساءً، الثالثة بتوقيت العاصمة بغداد ضمن معسكره التدريبي.
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