الوطني العراقي يصل طشقند لخوض مباراة اوزبكستان

واستغرقت رحلة وفد المنتخب الوطني من العاصمة بغداد إلى طشقند أربع ساعات، عبر طائرة خاصة للخطوط الجوية العراقية.

و سيخوض منتخبنا الوطني يومَ غدٍ الثلاثاء أول وحدة تدريبية له في تمام الساعة الخامسة مساءً، الثالثة بتوقيت العاصمة بغداد ضمن معسكره التدريبي.

