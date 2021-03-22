التربية تخاطب المالية النيابية بشأن تثبيت موظفي العقود (وثائق)

وجاء في مضمون الكتاب: "نزودكم بجدول يبين أعداد المحاضرين الذين يعملون مجاناً حالياً لكل محافظة على حدا".

وأضاف "نرفق لكم الجدول الخاص بالمديريات العامة للتربية مبيناً فيه الأعداد الواردة إلينا من قبل كل مديرية عامة وحسب توصيات قرار مجلس الوزراء رقم 59 لسنة 2020".

