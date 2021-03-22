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لبنان.. الحريري يرفض تشكيلة عون الحكومية

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بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الاثنين، رفضه للتشكيلة الحكومية التي أرسلها الرئيس ميشال عون.
وقال الحريري، في تصريحات صحافية، إن "الرئيس عون طلب الثلث المعطل في تشكيلة الحكومة الجديدة".

وأضاف، أن "الرئيس عون أرسل لي تشكيلة حكومية تتضمن الثلث المعطل لفريقه السياسي وأبلغته رفضي لها".

وأشار إلى أنه "تقدم منذ 100 يوم بتشكيلة حكومية للرئيس عون، وسأوزع للإعلام الاسماء الواردة فيها".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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