انت الان تتابع خبر لبنان.. الحريري يرفض تشكيلة عون الحكومية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلن رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري، اليوم الاثنين، رفضه للتشكيلة الحكومية التي أرسلها الرئيس ميشال عون.
وقال الحريري، في تصريحات صحافية، إن "الرئيس عون طلب الثلث المعطل في تشكيلة الحكومة الجديدة".
وأشار إلى أنه "تقدم منذ 100 يوم بتشكيلة حكومية للرئيس عون، وسأوزع للإعلام الاسماء الواردة فيها".
وأضاف، أن "الرئيس عون أرسل لي تشكيلة حكومية تتضمن الثلث المعطل لفريقه السياسي وأبلغته رفضي لها".
وأشار إلى أنه "تقدم منذ 100 يوم بتشكيلة حكومية للرئيس عون، وسأوزع للإعلام الاسماء الواردة فيها".