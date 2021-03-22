لبنان.. الحريري يرفض تشكيلة عون الحكومية

وقال الحريري، في تصريحات صحافية، إن "الرئيس عون طلب الثلث المعطل في تشكيلة الحكومة الجديدة".

وأضاف، أن "الرئيس عون أرسل لي تشكيلة حكومية تتضمن الثلث المعطل لفريقه السياسي وأبلغته رفضي لها".

وأشار إلى أنه "تقدم منذ 100 يوم بتشكيلة حكومية للرئيس عون، وسأوزع للإعلام الاسماء الواردة فيها".

