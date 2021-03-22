الحجرف يرحب بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الاثنين، بالمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتي تهدف للتوصل لحل سياسي شامل من خلال وقف إطلاق نار تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال الحجرف إن هذه المبادرة تعكس الحرص الكبير والرغبة الصادقة لإنهاء الأزمة اليمنية، ولكي ينعم الشعب اليمني بالأمن والاستقرار بعد سنوات من الحرب، نتيجة انقلاب مليشيات الحوثي علي الشرعية، استمرار التدخلات الإيرانية، ودعمها للمليشيات الحوثية لأطالة أمد الحرب التي طالت مقدرات اليمن.



ودعا الحجرف الأطراف اليمنية إلى الاستجابة والقبول بمبادرة السعودية لتجاوز العقبات القائمة، وتغليب مصالح الشعب اليمني وتهيئة الأجواء لانطلاق عجلة التنمية، كما دعا المجتمع الدولي لتبني ودعم هذه المبادرة التي تأتي لإنقاذ اليمن ولرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب.

وثمن الحجرف دور وجهود السعودية لدعم أمن اليمن واستقراره، وأشاد بالدور الإيجابي لسلطنة عُمان لإنهاء الأزمة اليمنية ، مؤكدا حرص دول مجلس التعاون على تقديم كافة أوجه الدعم للشعب اليمني وحرص دول المجلس على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن، وعودته القوية كعضو فاعل في محيطه الخليجي والعربي.

واليوم الإثنين، أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، مبادرة لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل لحل سياسي شامل تتضمن وقف إطلاق نار شامل تحت مراقبة الأمم المتحدة.

تشمل المبادرة، حسب وزير الخارجية السعودي، إيداع الإيرادات الجمركية والضرائب في الحساب المشترك بالبنك المركزي اليمني بالحديدة، وفتح مطار صنعاء أمام الرحلات الإقليمية والدولية.

وقال وزير الخارجية السعودي إن مبادرة إنهاء الأزمة اليمنية تأتي في إطار جهود مبعوث الأمم المتحدة والولايات المتحدة وسلطنة عمان لدفع الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة.

ودعا وزير الخارجية السعودي، الحكومة اليمنية ومليشيات الحوثي، للقبول بمبادرة إنهاء الأزمة اليمنية.

وأكد الأمير فيصل بن فرحان في الوقت نفسه على حق بلاده الكامل في الدفاع عن نفسها ضد الهجمات الممنهجة التي تقوم بها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.