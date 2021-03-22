ميسترال مصر وفرنسا معا بمناورات بحرية بالمتوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلقت، اليوم الإثنين، فعاليات التدريب البحري المشترك المصري - الفرنسي "كليوباترا 2021".

يستمر التدريب لعدة أيام بالمياه الإقليمية بنطاق مسرح عمليات الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط، وذلك في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة للبلدين.

ويشارك في التدريب من الجانب المصري حاملة المروحيات المصرية (أنور السادات) من طراز ميسترال، والفرقاطة (سجم الفاتح) من طراز جوويند، ولنش الصواريخ (سليمان عزت) وعدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام وعدد من طائرات الهليكوبتر، وعناصر من قوات الصاعقة البحرية.

ومن الجانب الفرنسي حاملة المروحيات الفرنسية (ميسترال) وعناصر من الصاعقة البحرية الفرنسية.





ومن المقرر تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية؛ لصقل مهارات القادة والضباط وتبادل الخبرات بين الجانبين المصري والفرنسي.

وكذلك التدريب على تأمين خطوط الملاحة البحرية ضد التهديدات المختلفة، حيث يهدف التدريب إلى تحقيق التجانس بين العناصر المشاركة، وتوحيد المفاهيم العملياتية وسرعة تنفيذ المهام المخططة.





يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع الدول الصديقة والشقيقة لتعزيز آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات التدريبية، وبما يسهم في التعرف على أحدث النظم وأساليب القتال البحري وتعظيم اللستفادة المشتركة للقوات المنفذة للتدريب.

