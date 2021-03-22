شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يصدر قرارا بوقف تحصيل "الإسكان" لمبلغ 50 جنيهًا دمغة محاماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر رجائى عطية نقيب المحامين، قرارًا اليوم الإثنين، بوقف تحصيل مبلغ الخمسين جنيهًا التى كانت إدارة الإسكان تتقاضاها من بعض الحاجزين فى مشروعات الإسكان تحت مسمى دمغة محاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية دون سند من القانون.

وجاء فى القرار أنه بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات (2021) بشأن مشروعات الإسكان التابعة لنقابة المحامين، قرر ايقاف تحصيل مبلغ الخمسين جنيهًا التى كانت إدارة الإسكان تتقاضاها من بعض الحاجزين فى مشروعات الإسكان تحت مسمى دمغة محاماة لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية دون سند من القانون.