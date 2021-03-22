شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بولاق الدكرور ينظم غدًا "يوم الخير".. ويوزع 50 جهاز عروسة لغير القادرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينظم حسام المندوه عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، غدا الثلاثاء "يوم الخير" وذلك بجوار قسم بولاق الدكرور، ويتم خلاله توزيع 3 آلاف بطانية لأيتام المدارس الحكومية و50 جهاز تعقيم والمواد الخام اللازمة لـ50 مدرسة حكومية.

ومن المنتظر أن يتم توزيع 50 جهاز للعروسين للعراس غير المقتدرة خلال اليوم بالإضافة إلى عدد من الأجهزة التعويضية لأصحاب الهمم كذلك عددا من المنح الدراسية لأبناء الشهداء و2500 ماسك وكحول.