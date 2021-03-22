شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة النقل بـ"النواب" : الموانئ المصرية تشهد نقلة كبيرة فى نظم العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد برلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، ميناء دمياط، واستمع الوفد لشرح من اللواء وليد عوض ، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، تضمن أسلوب التحكم فى حركة السفن متعددة الأغراض، وأرصفة ومعالم الميناء وإجراءات التأمين الإطفائى من البحر، ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الحاجز الشرقى ، كما زار الوفد البرلمانى مركز عمليات هيئة ميناء دمياط ، للتعرف على الإمكانيات وأسلوب السيطرة وإدارة الأزمات، والميناء النهرى، ومبنى برج الإرشاد .

وقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إن اللجنة ستكون على تواصل دائم مع الميناء ، وكافة الموانئ المصرية وذلك لتعزيز الفرص الاستثمارية، بالإضافة لتذليل العقبات، مؤكدا أن تنمية الموارد وتدريب الأيدي العاملة من أهم الملفات التي تحرص اللجنة دائما على متابعتها ، فى إطار الحرص على تعظيم الاستفادة من كافة الأصول وفى نفس الوقت توفير أيدي عاملة مدربة تواكب التغيرات العالمية فى حركة الموانئ والتجارة العاليمة، والنهوض بمستوى الخدمات فى الموانى، لتعزيز الإيرادات، مؤكدا الموانئ المصرية تشهد نقلة كبيرة فى نظم العمل ، واللجنة خير داعم لها للمضى قدما نحو مزيد من العمل والاستثمار.

وضم الوفد البرلمانى النائب وحيد قرقر ،النائب محمود الضبع وكيل اللجنة ، النائب محمد عوض السيد أمين سر اللجنة ، والنائب خالد عبد المولي ،النائب حازم عويان، النائب محمد الكيال ، النائب نادر الخبيرى ، النائب حسام عاشور ، النائب أحمد سعد نويصر، النائب مصطفي محمود مصطفي.