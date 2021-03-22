البريد يخطط لإطلاق منتجات ادخارية بفائدة نصف سنوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء حجاج:

قال شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد إن الهيئة تدرس عدد من المنتجات الادخارية الجديدة بعضها بفائدة نص سنوية وأخرى سنوية تمهيدا لإطلاقها.

وأضاف في لقاء مع عدد من الصحفيين اليوم الاثنين أنه تم تشكيل لجنة من كافة الوزارات والجهات الحكومية برئاسة هيئة البريد لإنشاء منصة حكومية لتقديم كافة الخدمات الحكومية للمصريين خارج مصر وداخله وتم الانتهاء من وضع تصور للمشروع.

وكشف عن عمل الهيئة على إنشاء تطبيق الموبايل ويحمل اسم "يالا اب"، وهو تطبيق مربوط بكارت دفع على أن يكون صاحب الكارت لديه محفظة إلكترونية تتيح له الشراء والدفع داخل وخارج مصر في المرحلة الأولى، وسيتم البدأ في تنفيذه بداية من أبريل المقبل.

ومن المستهدف في المرحلة الثانية من إطلاق التطبيق وضع كافة الخدمات التي يقدمها البريد على التطبيق.

ورصد البريد استثمارات بلغت نحو 3 مليارات جنيه لتطوير البنية التحتية لمكاتب البريد، وقال إن الهيئة تتوقع زيادة بنسبة 25٪ في أرباحها بنهاية العام الجاري لتصل إلى 2.5 مليار جنيه مقابل 2 مليار جنيه للعام الماضي.