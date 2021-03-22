"الزراعة": تجديد الاعتماد الدولي "الأيزو" لمعمل معهد أمراض النباتات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور أشرف خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إنه تم تجديد الاعتماد لمعمل الممرضات النباتية الحجرية من المجلس الوطني للاعتماد طبقًا لمواصفة الأيزو 17025:2017.

وأضاف خليل، خلال حديث له اليوم الإثنين، أن معهد بحوث أمراض النباتات يحتوي على معملين آخرَين معتمدَين؛ هما معمل سمارت لاب للأمراض الفيروسية ومعمل تشخيص وتعريف الفيروسات.

وأشار مدير معهد بحوث أمراض النباتات إلى أن هذا المعمل يقوم بالكشف عن الآفات الحجرية في الرسائل النباتية الواردة والممنوع دخولها إلى الأراضي المصرية في خلال فترة وجيزة.

ووجَّه خليل الشكر إلى فريق العمل بالمعمل على المجهود المبذولة من الباحثين؛ لتجديد اعتماد هذا المعمل، منوهًا بأن المعهد يقوم بتزويد باقي المعامل بالأجهزة الحديثة استعدادًا لاعتمادها.