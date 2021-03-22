البريد يخطط للتوسع في خدمات التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع "تمويلي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء حجاج:

قال شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد إن الهيئة تنوي التوسع في خدمات التمويل متناهي الصغر بالتعاون مع شركة تمويلي لتقديمها في كل محافظات مصر مقارنة بـ 15 محافظة حالياً.

وكشف فاروق خلال لقاء مع عدد من الصحفيين اليوم الاثنين عن أن حجم الودائع في البريد تجاوزت 210 مليارات جنيه.

وأضاف أن الهيئة طورت العام الماضي أكثر من 850 فرع بريد وتهدف لتطوير 2000 فرع بنهاية العام الجاري، فيما نشرت نحو 700 ماكينة ATM وتخطط لزيادتها إلى 1000 ماكينة بنهاية العام الجاري.

واستحدث البريد الفروع المتنقلة من خلال 39 سيارة متنقلة وتخطط الهيئة لزيادتهم إلى 50 سيارة بنهاية العام الجاري و85 سيارة بنهاية العام المقبل.

وقال فاروق إنه تم إصدار أكثر من 4 ملايين كارت ميزة من خلال البريد حتى الآن.