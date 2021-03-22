لحفظ التراث السينمائي.. بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

شهدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي والدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة توقيع بروتوكول تعاون بين بنك ناصر الاجتماعي ووزارة الثقافة.

وبحسب بيان يهدف البروتوكول للاستفادة من شركة "منتخبات بهنا" والتي آلت إلى بنك ناصر الإجتماعي (الإدارة العامة لبيت المال )كتركة طبقا للمادة (18) من القانون رقم 69 لسنه 1974، من منطلق الدور المنوط لوزارة الثقافة بالحفاظ علي التراث السينمائي والفني والإرث الثقافي

وصونه وبما تملكه من خبرات فنية وتقنية.

ووقع البروتوكول محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك والدكتور خالد عبدالجليل رئيس جهاز الرقابة علي المصنفات الفنية ومستشار وزير الثقافة لشئون السينما، بحضور المستشار القانوني لوزارة الثقافة محمد عبد السلام، والمستشار القانوني لوزارة التضامن

محمد نصير.

وأكدت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أنه في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية بشأن اتخاذ ما يلزم لمواجهة المخاطر التي تواجه الحفاظ علي التراث السينمائي المصري والذي يتأتي في ضوء أحكام نصوص الفصل الثالث من الدستور المصري والتي

ألزمت أحكامه الدولة المصرية بالحفاظ علي الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة والتزام الدولة بالحفاظ علي تراث مصر الحضاري والثقافي المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبري وكذا الرصيد الثقافي المعاصر المعماري والادبي والفني بمختلف تنوعاته

وصيانته لما يمثله هذا التراث من ثروة قومية وإنسانية، فقد تم توقيع بروتوكول التعاون مع وزارة الثقافة نظرا لأهمية الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة نحو خلق جيل مصري مثقف، واعٍ بقضايا وطنه، يميز الأفكار البناءة التي تسهم في إقامة مجتمع قوي متماسك.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحفاظ علي التراث الثقافي أحد الاولويات التي تدعمها القيادة السياسية، خاصة أن الثقافة شكل من أشكال القوي الناعمة، مشيرة إلي أن هناك مجموعة من المباني ذات القيمة التاريخية التي لها تاريخ فني يجب الحفاظ عليه، موضحة أن بنك ناصر

يستثمر في هذه التركات لتتحول إلى موارد دخل.

ومن جانبها، أكدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة على أهمية هذا البروتوكول وأبدت سعادتها البالغة بتوقيعه حيث يأتي تفعيلاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن صون الهوية المصرية ومن بينها الإرث السينمائي، والفني وتنفيذا لقرارات معالي رئيس مجلس الوزراء

بشأن التنسيق بين الوزارات المعنية لحل وتسوية الموضوعات العالقة او المعلقة وتعظيم الاستفادة من الموارد بما يخدم تحقيق مستهدفات الوطن التنموية كما يعد إنجازا غير مسبوق حيث تم التنسيق بشأنه طيلة سنوات عديدة ماضية بين الطرفين كللت اليوم بالنجاح لصالح الحفاظ على

الإرث السينمائي المصري الذي قد يمثل اضافة ثرية لتراث مصر السينمائي وإمكانية استغلاله على كافة الاصعدة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا باعتبار هذه الأفلام من المرجح أن تكون جزءا أصيلا من مفردات هذا التراث الذي نسعى دائما لصونه والحفاظ عليه للأجيال القادمة.​