صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بمستشفى صدر الخارجة في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد– محمد الباريسي:

قرر محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، صرف مكافأة تشجيعية للعاملين بمستشفى صدر الخارجة.

وأكد الزملوط، في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن قرار صرف المكافأة جاء تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال جائحة كورونا بشهادة عدد من المرضى الذين تلقوا العلاج خلال فترة العزل بالمستشفى وأشادوا بأداء فريق العمل بالمستشفى وتفانيهم في خدمة المرضى.

وأضاف الزملوط، أن قطاع الصحة بالمحافظة يواصل تلقي طلبات المواطنين للتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا، وتهيب بالمواطنين سرعة التسجيل للحصول على اللقاح للوقاية من الفيروس.