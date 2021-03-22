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أسعار الدولار مقابل الجنيه تصعد بالبنوك في نهاية تعاملات اليوم الاثنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في 10 بنوك بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، مقارنة بأسعار أمس، بينما استقر السعر في مصرف أبو ظبي الإسلامي.

وارتفع سعر الدولار 4 قروش في بنك القاهرة إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنك الإسكندرية إلى 15.67 جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار 3 قروش في بنوك العربي الأفريقي، وكريدي أجريكول، وقناة السويس، والتجاري الدولي، والبركة، والتعمير والإسكان إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.78 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار 3 قروش في بنكي الأهلي المصري، ومصر إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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