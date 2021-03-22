شركة "أسترازينيكا": لقاحنا ضدّ "كورونا" لا يحتوي على مكوّناتٍ مشتقّة من لحم الخنزير

اسماعيل عبد الحي - أوضحت شركة "أسترازينيكا" أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا لا يحتوي على مكونات مشتقة من لحم الخنزير، وذلك في رد على تأكيد في أندونيسيا أن هذا اللقاح يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

وقال مجلس العلماء الذي يعد أعلى مجلس ديني إسلامي في أندونيسيا، على موقعه في الأنترنات يوم الجمعة، إن "اللقاح حرام لأن عملية تصنيعه تستخدم التربسين من بنكرياس لحم الخنزير".

ومع ذلك، وافق المجلس على لقاح "أسترازينيكا" للإستخدام في ضوء تلك الحالة الوبائية الطارئة، لكن المتحدث بإسم "أسترازينيكا" بأندونيسيا قال في بيان "في جميع مراحل عملية الإنتاج، لا يستخدم هذا اللقاح، ولا يتلامس مع المنتجات المشتقة من لحم الخنزير أو غيرها من المنتجات الحيوانية".

ولم يرد المجلس ووكالة الغذاء والدواء في أندونيسيا بعد على طلبات للتعليق.

ووافقت السلطات الإندونيسية يوم الجمعة، على إستخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد مراجعة تقارير قالت إنه تسبب في حدوث جلطات دموية بين بعض من تم تطعيمهم به في أوروبا.

المصدر: رويترز