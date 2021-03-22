انت الان تتابع خبر 'تحدي واحد'.. تونس تطلق اول قمر صناعي لها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اطلقت تونس، اليوم الاثنين، قمرها الصناعي الأول "تحدي واحد" (تشالنج وان) محلي الصنع.
ويعد القمر الصناعي "تحدي واحد" أول قمر صناعي عربي مصنع بإمكانيات محلية بنسبة 100%، أشرف على صناعته مهندسون تونسيون في شركة تونسية خاصة، وهي "تالنات" المختصة في التكنولوجيا والبرمجيات والنظم الإلكترونية والأنشطة الهندسية.
وأطلق القمر الصناعي "تحدي واحد" بالتعاون مع الشركة الروسية "GlavKosmos"، المتعهدة بإطلاق المركبة الفضائية "2 soyouz"، الناقلة للقمر الصناعي.
وأطلق القمر الصناعي "تحدي واحد" بالتعاون مع الشركة الروسية "GlavKosmos"، المتعهدة بإطلاق المركبة الفضائية "2 soyouz"، الناقلة للقمر الصناعي.