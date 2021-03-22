انت الان تتابع خبر 'تحدي واحد'.. تونس تطلق اول قمر صناعي لها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اطلقت تونس، اليوم الاثنين، قمرها الصناعي الأول "تحدي واحد" (تشالنج وان) محلي الصنع.