الاستخبارات تقبض على ارهابيتين من داعش في كركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، القبض على إرهابيتين من بينهما مسؤولة في داعش بمحافظة كركوك.

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "بعملية استخبارية نوعية ومتابعة مستمرة ووفق معلومات دقيقة، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 ولواء المشاة 51 من القاء القبض على اثنين من الارهابيات في ناحية الزاب بقضاء الحويجة بمحافظة كركوك".



واضاف البيان، ان "احداهن تشغل منصب مسؤولة كفالات في تنظيم داعش الارهابي"، موضحاً أنهن "من المطلوبات للقضاء بموجب مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

