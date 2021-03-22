شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ يرفع الجلسة العامة ويدعو لأخرى 4 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، أعمال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، وذلك بعد الموافقة النهائية علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، مع الدعوة لجلسة لاحقة في تمام الساعة الحادية عشر من يوم الأحد الموافق 4 إبريل 2021.

وبموجب مشروع القانون، تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، تختص دون غيرها بضمان جودة واعتماد المؤسسات والبرامج التعليمية والتدريبة، وتكون لها الشخصية الاعتبارية العامة، تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعا فى المحافظات.

وكانت الجلسة العامة قد شهدت الموافقة على مقترح النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بحذف عدد من البنود الواردة بالمادة الأولى من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم الفني والتقنى والتدريب المهنى، والخاصة بالتعريفات لاسيما وعدم وجودها داخل المشروع.

وشملت البنود التي تم إلغاؤها أرقام 8/15/ 16/ 22/ 23/ 25/ 27/30، بعد اقتراح النائب حسام الخولى وموافقة مجلس الشيوخ، ومنها تعريفات "التعليم المزدوج"، "المنهج القائم على الجدارات"، "التعليم القائم على الجدارات".