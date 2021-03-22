وثائق وتصريحات تكشف حقيقة زواج الأمير هاري وميغان ماركل 'السري'

خلال المقابلة، قالت ماركل إنها وهاري تزوجا سرا قبل ثلاثة أيام من الزفاف الملكي، في الفناء الخلفي لمنزلهما، وكان الشخص الذي زوجهما هو رئيس أساقفة مدينة كانتربري البريطانية.

إلا أن مكتب التسجيل العام كشف لأول مرة عن شهادة زواج الزوجين، وأثبت أنه لا يوجد زواج سري وأن الاثنين تزوجا في 19 أيار 2018، تاريخ زواجهما الرسمي، بحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن"، اليوم الاثنين.



وقال ستيفن بيرتون، الرئيس السابق للموظفين في مكتب التسجيل: "كانت ميغان في حيرة من أمرها ولا شك أنها أعطت معلومات غير صحيحة عن حفل زفافهما"، مضيفا: "لم يقم رئيس الأساقفة بتزويجهما قبل ثلاثة أيام من الزفاف".

وتابع: " تثبت شهادة الزواج الخاصة التي ساعدت في إعدادها أنهما تزوجا في كنيسة القديس جورج في قلعة وندسور، وأن كل ما حدث هناك كان أمام ملايين الأشخاص حول العالم".

ولنفي أية حقيقة في كلام ميغان ماركل، قال بيرتون: "لم يكن من الممكن أن يتزوج هاري وميغان في منطقة منزلهما لأنه ليس مكانا مرخصا. بالإضافة إلى ذلك لم يكن هناك ما يكفي من الشهود لجعل الحفل رسميا. من أجل السماح بزواجهما، أنشأنا ترخيصا خاصا مع عبارات صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث".