مئوية ورقم قياسي تاريخي لمبابي

وسجل مبابي ثنائية في شباك أولمبيك ليون، رافعا رصيده إلى 100 هدف في الدوري الفرنسي.ووفقا لشبكة "سكواكا" للإحصاءات حقق مبابي مئويته الأولى خلال 142 مباراة، بواقع 84 هدفا بقميص بي إس جي، و16 بقميص ناديه السابق موناكو.بهذا بات كيليان مبابي البالغ 22 عاما أصغر لاعب يصل إلى 100 هدف في الدوري الفرنسي للدرجة الأولى.

ورفع مبابي رصيده إلى 20 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين هذا الموسم في "ليغ 1".

وأشارت الشبكة إلى أن المهاجم الفرنسي هز شباك ليون للمرة الثامنة في الدوري المحلي، ليكون ضحيته المفضلة الثانية بعد ديجون، الذي هز شباكه بـ11 هدفا.

ويلعب مبابي بصفوف النادي الباريسي منذ أربعة مواسم، صيف، منذ 2017 مقابل 180 مليون يورو، وينتهي تعاقده في صيف العام المقبل 2022.

