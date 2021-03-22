السودان يدعو إثيوبيا لقبول الآلية الرباعية في مفاوضات سد النهضة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، إثيوبيا إلى قبول الوساطة الرباعية للوصول لاتفاق عادل وقانوني يرضي البلدين ومصر.

والمفاوضات بين مصر والسودان (دولتا المصب) وإثيوبيا (دولة المنبع) متوقفة منذ أسابيع على خلفية فشل المباحثات في التوصل لآلية ملء وتشغيل السد الذي تخشى القاهرة والخرطوم من آثاره السلبية.

وأعرب عباس خلال مخاطبته الاحتفال باليوم العالمي للمياه 2021 بالخرطوم الإثنين، عن دهشته من اعتراض إثيوبيا على الوساطة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة والأمم والاتحادين الأوروبي الأفريقي.

وأوضح أن السودان منذ العام الماضي قد طالب إعطاء فرصة لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر ولكن إثيوبيا رفضت هذا المقترح.

مشدداً على أهمية الوساطة الرباعية في تقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث ويجب أن تقبلها إثيوبيا.

وفي وقت سابق اليوم، قالت مصر إنها لن تقبل بالتداعيات السلبية الضخمة للإجراءات الإثيوبية الأحادية فيما يتعلق بملء سد النهضة، فيما لم يصدر من أي تعليق من الجانب الإثيوبي حتى الآن.

وتعتبر مصر والسودان أن ملء سد النهضة دون اتفاق قانوني ملزم بمثابة تهديد لأمنهما المائي ويلحق بهما أضرارا جسيمة.

والأسبوع الماضي، قال السودان إن تنفيذ إثيوبيا الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق ملزم يمثل تهديدا لحياة 20 مليون سوداني.

وتقول إثيوبيا إنها ستواصل ملء السد بمعزل عن نتائج المفاوضات في مايو/أيار المقبل.

وفي 2 أبريل/نيسان تحتفل إثيوبيا ببدء المشروع العملاق الذي تعول عليه في توفير الكهرباء وتصديرها والمساهمة في توفير المياه في بلد طالما تأثر بموجات الجفاف.