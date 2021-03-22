اخبار العالم

الإمارات : 7 وفيات و1871 إصابة جديدة بفيروس كورونا

0 نشر
0 تبليغ

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم  الاثنين  تسجيل سبع  حالات وفاة جديدة بفيروس المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1445  حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل  1871 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 442 ألفا و226 حالة.
ولفت البيان إلى أن  2144  مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى  424 ألفا و 840 حالة.
وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 185 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا