الإمارات : 7 وفيات و1871 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم الاثنين تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات جراء الفيروس في البلاد إلى 1445 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، إلى تسجيل 1871 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 442 ألفا و226 حالة.

ولفت البيان إلى أن 2144 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 424 ألفا و 840 حالة.

وأعلنت الوزارة إجراء حوالي 185 ألف فحص جديد على فئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.