شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اعتقال 11 داعشياً في الموصل العراقية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 22 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم الإثنين اعتقال 11 عنصراً من تنظيم داعش في مناطق متفرقة بمدينة الموصل مركز محافظة نينوى، شمال بغداد.



وأعلن الجهاز في بيان صحافي اليوم الاثنين، القبض على 11 عنصراً ارهابياً من عصابات داعش الاجرامية وفق معلومات استخبارية في مناطق متفرقة من الموصل.

وأوضح أن بعضهم عمل بصفة مقاتل في ديوان الجند لدى تنظيم داعش ، فيما توزعت مهام باقي الموقوفين بديواني الغنائم والحسبة ضمن ما يسمى "بولايتي نينوى ودجلة ".