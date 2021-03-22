شكرا لقرائتكم خبر عن الحريري وعون يلتقيان مجدداً لتشكيل الحكومة وسط آمال ضئيلة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - أ ف ب

يلتقي الرئيس اللبناني ميشال عون، الاثنين، رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، لبحث تشكيل الحكومة المنتظرة منذ سبعة أشهر، لكن الآمال بالتوصل إلى اتفاق تبقى ضئيلة جراء عمق الخلافات بين الأطراف السياسية.

ومن شأن الصراع المحموم بين القوى السياسية الكبرى، والذي اعتاد اللبنانيون أن يتكرر أمامهم مع كل مساع لتشكيل حكومة في البلاد، أن يفاقم اليوم الانهيار الاقتصادي المستمر منذ عام ونصف العام، وأدى إلى تدهور قياسي في قيمة العملة المحلية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

وتُعد زيارة الحريري، الاثنين، الثامنة عشرة إلى القصر الرئاسي منذ تكليفه في أكتوبر/ تشرين الأول بتشكيل حكومة، وبعد تلويح فرنسا الأسبوع الماضي بعقوبات محتملة على القادة اللبنانيين بسبب عرقلتهم أي تقدم في المسار السياسي.

وقال مسؤول سياسي مطلع على مفاوضات تشكيل الحكومة، لوكالة فرانس برس: «يبدو تشكيلها صعباً اليوم»، إذ لا تزال هناك اختلافات في الطروحات بين الأطراف، وأضاف أن «الوضع لا يبشر بولادة حكومة».

ورغم ثقل الانهيار الاقتصادي، عجز القادة اللبنانيون على الاتفاق حول تشكيلة حكومية، إذ يتمسك فريق رئيس الجمهورية المتحالف «مع حزب الله»، (التيار الوطني الحر برئاسة جبران باسيل، صهر عون)، بالحصول على أكثرية تضمن له حق نقض القرارات الحكومية، يسمى الثلث المعطل، بينما يصرّ الحريري وأطراف أخرى على أن تكون حقائب معينة من نصيب فريقهم السياسي.

وغالباً ما يستغرق تشكيل الحكومات في لبنان شهوراً طويلة جراء الانقسامات السياسية الحادة والخلاف على الحصص، لكن الانهيار الاقتصادي الحالي الذي فاقمه انفجار المرفأ في أغسطس/ آب، وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، عوامل لا تسمح بالمماطلة، وهو ما يؤكد عليه المجتمع الدولي، موجهاً أقسى الانتقادات للمسؤولين اللبنانيين.

أزمة مستعصية

وكتبت صحيفة «الأخبار» المحلية، الاثنين: «يعود الرئيس سعد الحريري إلى قصر بعبدا مجدداً، من دون أي آمال بإمكان إحداث خرق في جدار الأزمة الحكومية المستمرة. لا تزال الأمور على حالها، وحتى الآن لا تظهر أي بوادر لحل الأزمة المستعصية».

واستقالت حكومة حسان دياب إثر انفجار المرفأ، وبعد طول انتظار، كلف عون في أكتوبر/ تشرين الأول 2020 الحريري بتشكيل حكومة جديدة، وكان الحريري أعلن استقالة آخر حكوماته في أكتوبر/ تشرين الأول 2019 على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة ضد الطبقة السياسية الحاكمة كاملة.

لكن هذه الطبقة السياسية لا تزال بكامل مكوناتها اليوم، تتصارع فيما بينها، والنتيجة هي أنه لا حكومة حتى الآن قادرة على القيام بإصلاحات ضرورية يضعها المجتمع الدولي شرطاً لحصول البلاد على دعم مالي يساعدها على الخروج من دوامة الانهيار الاقتصادي.

وخلال الأشهر الماضية، تبادل الحريري وعون الاتهامات بالعرقلة، وبوضع شروط مضادة، وشهد الأسبوع الماضي تصعيداً كلامياً بينهما، وخيّر عون، الأربعاء، الحريري بين تشكيل حكومة بشكل «فوري» أو التنحي، وردّ الحريري مبدياً استعداده لعرض تشكيلة حكومية جديدة، لكنه طالب عون في حال عجزه عن التوقيع عليها بإفساح المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.

وبعد تبادل الاتهامات، زار الحريري، الخميس، عون، واتفقا على لقاء آخر، الاثنين، وإثر لقاء، الخميس، جدد الحريري تمسكه بتشكيل حكومة اختصاصيين من 18 وزيراً، وهو ما يرفضه عون أساساً، ورغم إعلان الموافقة على حكومة اختصاصيين إذا تمكن الحريري من تشكيلها، دعا «حزب الله»، الجمعة، إلى «إعادة النظر» بصيغتها، وتشكيل حكومة «تكنوسياسية» لكي «لا نشكل حكومة تسقط بعد أسبوعين أو شهرين في الشارع»، وحذّر من أن «حكومة الاختصاصيين إذا لم تحمها القوى السياسية، فلن تتمكن من حماية البلد»، على حد وصفه.

تغيير المقاربة

على وقع هذا الجمود، اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، أنه من الضروري «تغيير المقاربة» في لبنان، متهماً المسؤولين اللبنانيين بالفشل في تحمّل مسؤولياتهم.

وشدّد مصدر دبلوماسي فرنسي على وجوب «زيادة الضغط إلى حد كبير على القادة السياسيين»، منبهاً إلى أنّ «مسألة العقوبات لم تكن أولوية في أغسطس/ آب، وسبتمبر/ أيلول، لكن بعد ستة أو سبعة أشهر، باتت مشروعة».

وخلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي، الخميس، شددت القائمة بأعمال المنسق الخاص في لبنان نجاة رشدي «على ضرورة أن تتحرك السلطات اللبنانية بشكل عاجل لوقف الأزمة المتفاقمة».

واعتبر أعضاء مجلس الأمن أن «على القوى السياسية أن تسهل فوراً تشكيل حكومة قادرة على القيام بالإصلاحات الضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي»

وتجددت مطلع الشهر الحالي الاحتجاجات الشعبية في لبنان على وقع تدهور قياسي في قيمة الليرة، إذ لامس سعر صرف الدولار، الثلاثاء، عتبة 15 ألف ليرة في السوق السوداء، قبل أن يتراجع تدريجياً إلى حدود 11 ألفاً.

ودفع التغير السريع في سعر الصرف خلال الأيام الأخيرة عدداً من المحال التجارية الكبرى إلى إقفال أبوابها لإعادة تسعير سلعها، كذلك توقفت مصانع عن الإنتاج في انتظار استقرار سعر الصرف، وشهدت متاجر صدامات بين المواطنين على شراء سلع مدعومة.