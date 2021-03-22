شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدستورية تصادق على انتخاب محمد بازوم رئيساً للنيجر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيامي - أ ف ب

صادقت المحكمة الدستورية النيجرية على انتخاب مرشح السلطة محمد بازوم رئيساً جديداً للنيجر بأكثر من 55% من الأصوات، ليخلف بذلك محمد إيسوفو الذي حكم لولايتين.

وتلا رئيس المحكمة بوما مهمان قرار المصادقة الذي أكد كذلك النتائج النهائية للدورة الثانية للانتخابات الرئاسية في 21 شباط/فبراير 2021، والتي حصل فيها محمد بازوم على 55,66% من الأصوات، ومهمان عثمان على 44,34%.

ووجدت المحكمة أن «محمد بازوم حصل على أكبر عدد من الأصوات، وهي تعلن بالتالي انتخابه رئيساً لجمهورية النيجر لمدة خمس سنوات اعتباراً من 2 نيسان/إبريل 2021».

وقالت المحكمة إنها ألغت نتائج 73 مركز اقتراع دون مزيد من التفاصيل، وبلغت نسبة المشاركة 62,91%، وهذه الأرقام مشابهة إلى حد كبير لتلك التي نشرتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في 23 شباط/فبراير.

وبذلك أصبح محمد بازوم البالغ 61 عاماً الرئيس العاشر لدولة النيجر الفقيرة جداً والقاحلة، والتي كانت مستعمرة فرنسية استقلت في عام 1960، وخمسة من هؤلاء الرؤساء العشرة هم عسكريون وصلوا إلى السلطة بعد سلسلة انقلابات شهدتها البلاد بين عامي 1974 و2010.

واعترض مهمان عثمان على هذه النتائج، وأعلن فوزه بنسبة 50,3% من الأصوات، وبعد فترة وجيزة من إعلان اللجنة الانتخابية المستقلة عن النتائج الأولية وفوز محمد بازوم، اندلعت تظاهرات في عدة مدن بالبلاد بما في ذلك العاصمة نيامي، ترافقت مع أعمال نهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة.

واستمرت الاضطرابات لمدة يومين قتل خلالها شخصان وأصيب العديد بجروح، وأوقفت الشرطة المئات، وحظرت السلطات مسيرة كان من المقرر أن يتبعها تجمع حاشد للمعارضة السبت الماضي في نيامي للاعتراض على انتخاب محمد بازوم.

ونشرت في نيامي أعداد كبيرة من عناصر الأمن في مواقع استراتيجية لمنع تنظيم أي تظاهرات للمعارضة، فيما تجوب دوريات قوات الأمن المدينة ليلاً ونهاراً.