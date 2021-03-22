اخبار العالم

كازاخستان تتحدث بلغة الموسيقى في أيام الشارقة التراثية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان تتحدث بلغة الموسيقى في أيام الشارقة التراثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من «الماتي» المعروفة بمدينة التفاح، يحمل عازف آلة «الدومبرا» ليروي تاريخ موطنه كازاخستان أمام جمهور الدورة ال 18 من أيام الشارقة التراثية، ويقدّم على الآلة الوترية التي تشبه في تكوينها آلة البزق قصة الفرح الكازاخستاني، ويقود برفقة زملائه من الراقصين العازفين جمهور الحدث إلى مئات السنين من ذاكرة بلاده، مستعرضاً جانباً من هويته الثقافية بالثوب المطرز يدوياً، والقبعة المصنوعة من فراء فئران الماء (الهامستر).

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا