شكرا لقرائتكم خبر عن كازاخستان تتحدث بلغة الموسيقى في أيام الشارقة التراثية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من «الماتي» المعروفة بمدينة التفاح، يحمل عازف آلة «الدومبرا» ليروي تاريخ موطنه كازاخستان أمام جمهور الدورة ال 18 من أيام الشارقة التراثية، ويقدّم على الآلة الوترية التي تشبه في تكوينها آلة البزق قصة الفرح الكازاخستاني، ويقود برفقة زملائه من الراقصين العازفين جمهور الحدث إلى مئات السنين من ذاكرة بلاده، مستعرضاً جانباً من هويته الثقافية بالثوب المطرز يدوياً، والقبعة المصنوعة من فراء فئران الماء (الهامستر).