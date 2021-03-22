شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان محمد بن راشد للقدرة ينطلق الثلاثاء بسباق السيدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كرنفال عالمي يتضمن 4 سباقات بمشاركة أبرز الفرسان والفارسات

دبي - مسعد عبد الوهاب

تشهد مدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم الثلاثاء انطلاقة مهرجان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العالمي للقدرة، والذي ويقام بتنظيم نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، ويحتل المهرجان مكانة كبيرة لدى مجتمع رياضة القدرة والتحمل، لكونه يحمل اسم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الداعم الأول لرياضة القدرة والتحمل، وتستمر المنافسات التي تخوضها نخبة من أبرز الفرسان والفارسات على مدى أربعة أيام متتالية تستهل بسباق السيدات لمسافة 120 كيلومتراً الذي ينطلق في السابعة من صباح اليوم، علاوة على سباق الاسطبلات ذات الملكية الخاصة والاشتراك الفردي لمسافة 120كيلومتراً المقرر الأربعاء، وكأس «جميلتي» للأفراس لمسافة 120 كيلومتراً في 25 مارس، ومسك ختام المهرجان يوم 26 مارس بالسباق الرئيسي «كأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لمسافة 160 كيلومتراً».

وأكد اللواء خبير محمد عيسى العضب عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل عضو مجلس إدارة نادي دبي للفروسية المدير العام للنادي لـ «الخليج الرياضي» جاهزية مدينة دبي الدولية للقدرة «درة الميادين» لاستقبال منافسات المهرجان الكبير، مشيراً إلى أن التنظيم يتم بصورة متميزة بما يتناسب مع مكانة المهرجان الأكبر من نوعه على المستوى العالمي لكونه يحمل الاسم الغالي لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشدداً على ضرورة التزام الجميع بالإرشادات الصحية والإجراءات الاحترازية وأبرزها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى ضمان صحة وسلامة الجميع.

وأضاف: «جوائز المهرجان هي الأكبر من نوعها بما يتناسب ومكانة المهرجان وقد بلغت أكثر من 10 ملايين درهم، خصصت للأوائل في السباقات الأربع وتشمل إلى جانب الجوائز المالية 10 سيارات ستوزع على العشر الأوائل في كأس جميلتي المخصص للفرسات وهذه أيضاً من ضمن جوائز المهرجان».

وأضاف العضب: «نادي دبي للفروسية النادي وجميع اللجان وفرق العمل، كثفت جهودها لإقامة المهرجان وفق أعلى مستوى من التنظيم بما يضمن نجاح الحدث وإخراجه في أبهى صورة»، مشيراً إلى أن المهرجان يعتبر مناسبة خاصة للاحتفاء بالدعم الكبير واللا محدود الذي تحظى به رياضة الآباء والأجداد من «فارس العرب» صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، متوجهاً بالشكر إلى سموّه على كل ما تحظى به هذه الرياضة من دعم ومتابعة واهتمام كان له الأثر البالغ في ريادة فروسية الإمارات وتبوئها أعلى المراتب على المستوى العالمي.

وخصصت جوائز مالية كبيرة للسباقات الأربعة موزعة كالتالي: في سباق السيدات ستحصل بطلة السباق 200 ألف درهم للفائزة بالمركز الأول، و180 ألفاً للمركز الثاني، و160 ألفاً للثالثة، و50 ألفاً للرابعة، و35 ألفاً للخامسة، و30 ألفاً لكل فارسة من المركز السادس حتى المركز الثلاثين.

كذلك توزع جوائز سباق الإسطبلات الخاصة بواقع 200 ألف درهم للمركز الأول، و180 ألفاً للثاني، و160 ألفاً للثالث و50 ألفاً للرابع و35 ألفاً للخامس و30 ألفاً لكل فارس من المركز السادس حتى المركز السبعين.

وحددت جوائز كأس «جميلتي» للفارسات كالتالي: 10 سيارات من المركز الأول حتى المركز العاشر، و100 ألف درهم للمركز الحادي عشر، و90 ألفاً للثاني عشر، و80 ألفاً للثالث عشر، و70 ألفاً للرابع عشر، و60 ألفاً للخامس عشر، و50 ألفاً للسادس عشر، والسابع عشر 40 ألف درهم، ومن المركز الثامن عشر حتى المركز العشرين 30 ألف درهم لكل فارس، علاوة على 25 ألف درهم مخصصة لكل فارس من المركز الحادي والعشرين حتى المركز الأربعين.

أما جوائز السباق الرئيسي ومسك ختام المهرجان على كأس صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للقدرة لمسافة 160 كيلومتراً، فستوزع وفق التالي: 200 ألف درهم للمركز الأول، و180 ألفاً للثاني، و160 ألفاً للثالث، و120 ألفاً للرابع، و100 ألف للخامس، و90 ألفاً للسادس، و80 ألفاً للسابع، و70 ألفاً للثامن، و60 ألفاً للتاسع، و50 ألفاً للعاشر، إضافة إلى 40 ألف درهم لأصحاب المراكز من الحادي عشر حتى السبعين.