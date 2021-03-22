شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 75957 جرعة جديدة من لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تقديم 75,957 جرعة من لقاح «كوفيد-19» خلال الساعات الـ 24 الماضية وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 7,374,725 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 74.56 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-9» وسعياً إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19».(وام)